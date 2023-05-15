В РФ возбудили 32 дела из-за пыток российских бойцов в украинском плену – Москалькова

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В РФ возбудили 32 уголовных дела по факту пыток российских военнослужащих в украинском плену. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Согласно докладу омбудсмена за 2022 год, российская сторона оказала содействие в организации лечения и решении социально-бытовых вопросов 82 военнослужащим. Благодаря совместной деятельности с Минобороны, ФСБ, МИД, МККК, а также во взаимодействии с Киевом получилось освободить и вернуть в РФ 168 граждан. Их незаконно удерживали на украинской территории.

Речь идет о дальнобойщиках, моряках и сотрудниках предприятий. Кроме того, удалось вернуть сотни российских военнослужащих, находящихся в плену. В докладе Москальковой указано, что было оказано содействие 6 533 эвакуированным гражданам в решении некоторых правовых вопросов.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН с 24 февраля 2022 года заявило о 91 случае насильственного исчезновения и произвольного задержания людей со стороны ВСУ. Глава УВКПЧ Фолькер Тюрк рассказал, что из 73 опрошенных жертв 53% заявили о пытках или жестоком обращении. Кроме того, были зафиксированы 24 случая насилия сексуального характера.

С подконтрольной Киеву территории вернули 90 российских военнопленных