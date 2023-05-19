Российскому военному в украинском плену вырезали на груди скандинавский символ – СК

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Следственный комитет РФ зафиксировал очередные факты бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Сотрудники СК России общаются со всеми российскими военнослужащими, вернувшимися домой из украинского плена. Один из них рассказал, что его схватили после того, как в ночь с 21 на 22 октября 2022 года он получил два ранения в ногу и не мог самостоятельно передвигаться.

По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины неоднократно применяли физическое насилие к находившимся в плену военнослужащим. Одного бойца в ходе допроса жестоко избили, а после того, как его вернули в камеру, он скончался.

Говоря о себе, потерпевший сообщил, что в плену на правой стороне его груди вырезали скандинавский символ. По его словам, один из охранников хотел "набить" себе такую наколку, но предварительно решил посмотреть, как она будет выглядеть со стороны. При этом военнослужащему РФ пригрозили, что, если он будет кричать, его будут бить током.

Военнослужащий заявил, что сможет опознать охранников по голосу, чтобы их привлекли к уголовной ответственности.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в РФ возбудили 32 уголовных дела по факту пыток российских военнослужащих в украинском плену.

Согласно докладу омбудсмена за 2022 год, российская сторона оказала содействие в организации лечения и решении социально-бытовых вопросов 82 военнослужащим. Благодаря совместной деятельности с Минобороны, ФСБ, МИД, МККК, а также во взаимодействии с Киевом получилось освободить и вернуть в РФ 168 граждан. Их незаконно удерживали на украинской территории.

Речь идет о дальнобойщиках, моряках и сотрудниках предприятий. Кроме того, удалось вернуть сотни российских военнослужащих, находящихся в плену. В докладе Москальковой указано, что было оказано содействие 6 533 эвакуированным гражданам в решении некоторых правовых вопросов.