Москалькова передала МККК список россиян, пропавших без вести на территории Украины

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова передала делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в РФ списки россиян, которые пропали на территории Украины и в зоне проведения СВО. Об этом омбудсмен написала в своем телеграм-канале.

"Провела рабочую встречу с главой региональной делегации МККК в РФ и Республике Беларусь Ихтияром Аслановым и его приемником на данном посту Борисом Мишелем. Он вступит в должность с июня 2023 года", – написала она.

Москалькова рассказала, что во время встречи удалось обсудить увеличение числа посещений комитетом военнопленных, особое внимание было уделено раненным гражданам.

По ее словам, многие родственники пишут обращения по поводу приезда МККК к пленным, так как после визита сотрудников комитета к ним начинают относиться лучше.

"Передали список имен российских граждан, пропавших на территориях проведения специальной военной операции и Украины", – написала Москалькова.

Ранее Москалькова заявляла, что в РФ было возбуждено 32 уголовных дела по факту пыток российских военнослужащих в украинском плену.

Она добавила, что благодаря совместной деятельности с Минобороны РФ, ФСБ, МИД, МККК, а также во взаимодействии с Киевом удалось освободить и вернуть в РФ 168 граждан.

