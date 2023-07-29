Армия России захватила в плен более десятка военных ВСУ на Запорожском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные взяли в плен более десятка военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев в районе села Старомайорское на Запорожском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

"Сейчас там наши ребята нормально набрали пленных боевиков ВСУ. Единоразово более 10 человек, в том числе несколько раненных", – заявил Рогов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии в плен пятерых украинских солдат в районе населенного пункта Клещеевка на Артемовском направлении. По его словам, боевиков ВСУ удалось пленить военнослужащим 4-й бригады второго армейского корпуса ЛНР и спецназа "Ахмат".

Кадыров также опроверг фейковые заявления украинских изданий о том, что спецназ "Ахмат" несет большие потери в Артемовске. По его словам, таким образом киевские СМИ пытаются компенсировать поступающий негатив вымышленными новостями.

Российские военные взяли в плен группу солдат ВСУ