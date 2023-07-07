Шесть бойцов ЦВО уничтожили превосходящие силы ВСУ и взяли пятерых пленных – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Шесть российских бойцов из состава штурмового отряда мотострелкового соединения ЦВО разгромили превосходящее по численности подразделение ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что изначально штурмовики выполняли задачу пробраться под вражеским огнем к позициям мотострелков и доставить необходимые боеприпасы. Однако на пути они наткнулись на подразделение украинских войск, которое обороняло опорный пункт.

По команде старшего группы, российские военнослужащие рассредоточились и заняли оборону, после чего предложили противнику сдаться. Услышав отказ, бойцы открыли огонь.

Грамотно применяя вооружение и быстро перемещаясь, солдаты ВС РФ заставили украинских боевиков поверить в их превосходство и уничтожили большую часть подразделения противника. Пятерых оставшихся военнослужащих ВСУ взяли в плен и доставили на позиции своего отряда.

За проявленные мужество и героизм командир группы был награжден "Орденом Мужества", а остальные штурмовики – медалями "За отвагу".

Ранее российская авиация нанесла 8 ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации ВСУ, скоплению живой силы противника, а также вооружению и военной технике украинской армии на купянском направлении.

До этого войска РФ успешно отразили атаки штурмовых групп украинской армии на соледаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях.

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