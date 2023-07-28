Расчет ТОС "Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожил опорный пункт украинской армии на краснолиманском направлении. Министерство обороны России рассказало об успехах ВС РФ в рамках спецоперации на Украине в своем официальном телеграм-канале.

Оборонное ведомство прикрепило к публикации видео. На кадрах можно увидеть, как работает боевая установка "Солнцепек".

"В условиях лесистой местности термобарические боеприпасы более эффективны. <...> Аэрозольное облако от снарядов "Солнцепека" попадает буквально во все щели и после детонации не оставляет шансов даже хорошо укрывшемуся противнику", – объяснили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по объектам в районе Одессы, где велась подготовка к терактам против РФ с использованием безэкипажных катеров. Все спланированные к удару цели были уничтожены, отметили в Минобороны.

До этого российские силы уничтожили ракетным ударом большое число иностранных наемников во Львове. В оборонном ведомстве уточнили, что за все время вооруженного конфликта на Украине устранено около 4 990 иностранных боевиков, сбежавшими числятся 4 910 военнослужащих.



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