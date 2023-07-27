Армия России нанесла удары по аэродромам ВСУ и местам хранения западной техники

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли удары по аэродромам ВСУ, а также по местам хранения беспилотных катеров, ракет, вооружения и военной техники, которые прибыли из стран Запада. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"ВС РФ нанесены сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США", – говорится в сообщении.

Уточняется, что цель ударов была достигнута, все объекты поражены.

Накануне в Минобороны рассказали о продвижении российской армии на Купянском направлении. Отмечается, что продвижение составило до трех километров по фронту и 2,7 тысячи метров в глубину обороны ВСУ.

Вместе с тем, по данным оборонного ведомства, ВС РФ успешно отразили четыре вражеские атаки. Армия Украины лишилась более 190 солдат, а также пяти боевых бронированных машин, двух гаубиц, четырех пикапов, трех самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и РЛС контрбатарейной борьбы.

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