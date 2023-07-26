ВС РФ продвинулись до трех километров по фронту на краснолиманском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России продвинулись до трех километров на краснолиманском направлении. Министерство обороны РФ рассказало об успехах российской армии в рамках спецоперации на Украине, опубликовав ежедневную сводку в своем официальном телеграм-канале.

"Подразделениями 15-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" продолжены наступательные действия в районе населенного пункта Сергеевки ЛНР. Продвижение составило до трех километров по фронту и 2,7 тысячи метров в глубину обороны противника", – говорится в публикации.

В оборонном ведомстве также рассказали о пресечении деятельности ДРГ Украины рядом с населенным пунктом Тернов в ДНР и ликвидации украинского склада боеприпасов в районе Новолюбовки в ЛНР.

Кроме того, российские силы успешно отразили четыре вражеские атаки. Украинская армия на этом участке фронта лишилась более 190 солдат, а также пяти боевых бронированных машин, двух гаубиц, четырех пикапов, трех самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и РЛС контрбатарейной борьбы.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о подвиге российского рядового в бою в районе Времевского выступа. В ходе одной из атак ВСУ рядовой Артем Березин лично уничтожил более десяти украинских военнослужащих.

В ведомстве подчеркнули, что профессионализм и самоотверженность мотострелков позволила сорвать атаку украинских сил.

До этого также стало известно, что ВС РФ взяли под контроль Сергеевку на краснолиманском направлении. В Минобороны сообщили, что освобождение населенного пункта позволило войскам ВС РФ заметно продвинуться.



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