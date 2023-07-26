Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Западная группировка Вооруженных сил (ВС) РФ проводит успешное наступления на куземовском направлении, занимая более выгодные позиции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении подразделения 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск, используя результаты огневого поражения, проводят успешные наступательные действия на куземовском направлении и заняли более выгодные позиции", – сказал он.

По словам Конашенкова, за последние сутки украинская армия потеряла до 135 бойцов, танк, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также еще несколько видов вооружений.

Помимо этого, в районе Зеленовки Харьковской области российская армия ликвидировала склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Потери украинской армии на херсонском направлении составили до 40 бойцов. Кроме того, ВСУ лишились пяти машин и самоходной артиллерийской установки "Акация".

До этого российские военнослужащие поразили несколько складов, в которых хранились оружие и техника западного производства, на северо-западе Украины. Помимо этого, в районе населенного пункта Вязовок Черкасской области российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников.



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