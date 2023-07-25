ВС РФ предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ у острова Антоновский на Днепре

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Российская армия предотвратила попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе острова Антоновский на Днепре. Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе острова Антоновский. Расчетом FPV-дрона уничтожено две лодки и девять боевиков ВФУ", – уточнил собеседник агентства.

Кроме того, вражеские войска потеряли самоходную гаубицу 2С3 "Акация" рядом с поселком Заречное, а также 120-мм миномет в районе села Приднепровского.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженные силы РФ пресекли действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении за сутки.

По его словам, армейская авиация, артиллерия, тяжелые огнеметные системы "Западной" группировки войск поразили подразделения украинских сил в районе Масютовки, Тимковки, Табаевки, Ольшаны и Кисловки Харьковской области.

До этого российские военные ликвидировали две украинские диверсионно-разведывательные группы в Запорожской области.



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