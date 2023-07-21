Членам избирательных комиссий Запорожской области угрожают со стороны Украины

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Глава избиркома Запорожской области Галина Катющенко сообщила, что члены территориальных и участковых избирательных комиссий региона начинают получать угрозы с украинской стороны. Об этом она заявила РИА Новости.

По ее словам, перед выборами возможны провокации со стороны Киева. Однако избирательная комиссия готова к такого рода давлению.

Катющенко отметила, что похожая ситуация была во время референдума о присоединении области к России. В тот момент ни один член избиркома не побоялся, и все вышли на свои рабочие места. Так будет и в этот раз, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в Запорожской области.

До этого первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а также врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий посетили позиции солдатов Вооруженных сил РФ в этом регионе.