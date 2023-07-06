Кириенко и Балицкий посетили позиции ВС РФ в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а также врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий посетили позиции солдатов Вооруженных сил РФ в этом регионе. Об этом Балицкий рассказал в своем телеграм-канале.

"С Сергеем Владиленовичем Кириенко заехали на позиции наших ребят, батальона Судоплатова, которые стоят на защите рубежей Запорожской области на направлении контрудара ВСУ. Лично увидели, что достижений у противника нет, но они продолжают отправлять своих солдат на убой", – рассказал Балицкий.

Ранее сообщалось, что бойцы российской стороны из добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения "Царских волков" захватили с линии фронта почти уцелевшую британскую ракету Storm Shadow. По словам начальника Военно-технического центра "Царские волки" Дмитрия Рогозина, снаряд был разрушен только частично, так как удачно упал плашмя.

Ракета была оснащена электроникой очень высокого уровня, продолжил он. Благодаря этому снаряд выдержал перегрузку при падении. Рогозин отметил, что операция по эвакуации ракеты шла в течение двух дней.

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