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В Запорожской области в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше всего преобладают польские наемники, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире радиостанции Комсомольская правда.

Также он уточнил, что в рядах украинской армии замечены грузинские наемники, сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Накануне Рогов сообщал об уничтожении на линии фронта возле села Работино диверсионной группы ВСУ, состоящей из зарубежных наемников.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) в ходе спецоперации на Украине поразили склады боеприпасов трех украинских бригад. Также российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и сбили шесть украинских беспилотников.

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