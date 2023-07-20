Глава Мелитопольского района заявил, что Каховского водохранилища больше нет

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Каховского водохранилища больше не существует. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуты.

Он добавил, что в Мелитопольском районе и в районе Васильевки водохранилища практически нет, только небольшие лужи.

По словам Сигуты, все вернулось во времена до образования водоема. Так, реки Днепр и Конка идут по своим руслам и не проходят больше на месте бывшего водохранилища.

Глава района также заявил, что вода больше не поступает в Северо-Крымский канал из Каховского водохранилища. Она уже на метр ниже уровня забора, подчеркнул он.

Подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области произошел в ночь на 6 июня. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал случившееся терактом.

Спасатели продолжают процедуры по обеззараживанию ранее подтопленных территорий. Из-за большого количества воды в регионе есть риски распространения инфекционных заболеваний, в том числе холеры.

Согласно последним данным экстренных служб, число жертв разрушения гидроэлектростанции достигло 55 человек.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявлял, что Каховская ГЭС точно будет восстановлена, так как она играет важнейшую роль в водном балансе южных регионов.

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