Число погибших при разрушении Каховской ГЭС увеличилось до 55

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Число жертв разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 55, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По их данным, за сутки на месте происшествия нашли еще два тела.

Накануне спасатели обнаружили в зоне затопления в Херсонской области еще три тела погибших. Тогда сообщалось, что общее число погибших в результате прорыва Каховской ГЭС достигло 53. Помимо этого, 139 человек пострадали и были госпитализированы.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины подорвали плотину Каховской ГЭС на Днепре. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал удары по станции терактом.

В связи с аварией на территории Новокаховского городского округа ввели режим ЧС. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня.

Жители, дома которых пострадали из-за прорыва Каховской ГЭС, получили 60 миллионов рублей. Единовременная материальная помощь была направлена 6 023 гражданам.

Отмечалось, что спасатели проводят процедуры по обеззараживанию территорий, которые оказались затоплены после разрушения станции. Из-за большого количества воды в регионе существуют риски распространения инфекционных заболеваний, в том числе холеры.

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