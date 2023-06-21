Силы РФ приступили к обеззараживанию территорий в районе Каховской ГЭС

Фото: МЧС России

Российские силы проводят обеззараживание территорий, которые были затоплены после разрушения Каховской ГЭС. Об этом в беседе с ТАСС заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"МЧС совместно с войсками РХБЗ выполняет комплекс мероприятий по обеззараживанию территорий. <...> Объемы не такие значительные, даже по сравнению с Тулуном в Иркутской области (речь о наводнении в Тулуне летом 2019 года. – Прим. ред.). Я думаю, особых проблем там не будет", – сказал он.

По его словам, из-за подтопления территорий там сохраняются риски распространения инфекционных заболеваний, в том числе холеры. Развитие ситуации будет зависеть от действий войск РХБЗ, подытожил Кириллов.

ВСУ подорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, что привело к затоплению населенных пунктов Херсонской области. В результате ЧП, по последним данным, погиб 41 человек, госпитализация потребовалась 121 человеку.

На днях Кириллов в ходе брифинга заявил, что подтопление территорий Херсонской области после спада воды может привести к ухудшению в регионе ситуации с заболеваниями, передаваемыми комарами. Речь в том числе и о лихорадке Западного Нила.

