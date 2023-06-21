Число госпитализированных после диверсии на Каховской ГЭС выросло до 121

Фото: МЧС России

Число госпитализированных граждан в Херсонской области после диверсии на Каховской ГЭС увеличилось до 121. О пострадавших рассказал глава регионального Минздрава Артыш Сат, слова которого приводит РИА Новости.

"На сегодняшний день из зоны подтопления бригады скорых госпитализировали 121 человека, из них 17 пациентов мы направили на специализированное лечение в Республику Крым", – уточнил он.

Сат выразил благодарность российскому министерству здравоохранения, а также Минздраву Крыма за поддержку региона.

Плотина Каховской ГЭС была взорвана в ночь на 6 июня. По версии властей РФ, это сделала украинская сторона. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Гидроэлектростанция расположена на Днепре, диверсия стала причиной затопления многих населенных пунктов Херсонской области. 21 июня глава регионального правительства Андрей Алексеенко сообщил, что число погибших выросло до 41.

В МЧС происшествие отнесли к чрезвычайным ситуациям федерального характера.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что следователи устанавливают украинских военных, которые причастны к подрыву Каховской ГЭС.



Минздрав Херсонской области назвал стабильной эпидситуацию после подрыва ГЭС