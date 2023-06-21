СК устанавливает украинских военных, причастных к подрыву Каховской ГЭС – Бастрыкин

Фото: Агентство ''Москва''/Денис Гришкин

Следователи устанавливают украинских военных, которые причастны к подрыву Каховской ГЭС. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

Он добавил, что криминалисты и следователи уже провели осмотры мест происшествия и задокументировали имеющиеся разрушения.

В данный момент, по словам Бастрыкина, продолжается установление ущерба от подтопления населенных пунктов в результате прорыва ГЭС.

В ночь на 6 июня плотина Каховской ГЭС была взорвана. Гидроэлектростанция расположена на Днепре, ЧП стало причиной затопления Херсонской области. Российские власти обвинили в произошедшем украинскую сторону. По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, атака по станции является терактом.

Врио губернатора области Владимир Сальдо рассказал, что за все время с подтопленных территорий были эвакуированы 8,1 тысячи человек, в том числе 583 ребенка. В свою очередь, замгубернатора по работе с эвакуированными жителями Татьяна Кузьмич заявила, что вода, которая затопила регион, отступила из 12 населенных пунктов.

По последним данным, количество погибших после взрыва на Каховской ГЭС увеличилось до 38.

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