Число погибших после ЧП на Каховской ГЭС увеличилось до 38

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Количество погибших после взрыва на Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 38, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Еще 115 человек пострадали. Их госпитализировали с переохлаждением и другими травмами.

Между тем стало известно,что Роспотребнадзор организует мониторинг инфекционной заболеваемости среди населения региона после ЧП на гидроэлектростанции.

"Осуществляется оперативный мониторинг и оценка инфекционной заболеваемости среди населения в зоне ЧС. В настоящее время ситуация оценивается как стабильная. Организован мониторинг за проведением вакцинации", – следует из сообщения на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре заявили, что против вирусного гепатита привили 2 140 человек, дизентерии – 1 921 человек. Кроме того, 53 человека привили против брюшного тифа. В ведомстве подчеркнули, что все необходимые препараты имеются в достаточном количестве.

В ночь на 6 июня плотина Каховской ГЭС была взорвана. Гидроэлектростанция расположена на Днепре, ЧП стало причиной затопления Херсонской области. Российские власти обвинили в произошедшем украинскую сторону. По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, атака по станции является терактом.

Врио губернатора области Владимир Сальдо рассказал, что за все время с подтопленных территорий были эвакуированы 8,1 тысячи человек, в том числе 583 ребенка. В свою очередь, замгубернатора по работе с эвакуированными жителями Татьяна Кузьмич заявила, что вода, которая затопила регион, отступила из 12 населенных пунктов.

Минздрав Херсонской области назвал стабильной эпидситуацию после подрыва ГЭС