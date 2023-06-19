Совбез ООН назначил заседание по Украине на 23 июня

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Заседание Совбеза ООН по теме Украины пройдет в пятницу, 23 июня, в 10:00 (17:00 по московскому времени). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на расписание встреч СБ на эту неделю.

По информации издания, с докладом выступит замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. На прошлой неделе она посетила Москву, где встретилась с заместителями главы МИД РФ Сергеем Рябковым и Сергеем Вершининым, а также рядом других политиков.

13 июня СМИ сообщили о намерении США провести перестройку структуры ООН. Администрация американского президента Джо Байдена предлагает включить в состав ООН еще шесть постпредов без предоставления права вето. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд уже начала обсуждение вопроса с 193 странами.

США намерены реформировать структуру ООН, чтобы лишить Россию права вето, заявил позже историк, писатель, экономист Николай Стариков. Однако, как пояснил эксперт, Штаты не смогут достигнуть своей цели, поскольку возможность для этого отсутствует. По его словам, реформирование ООН может привести к подмене смысла организации или ее полному уничтожению.