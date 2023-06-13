США предложат реформу Совбеза ООН с шестью новыми постоянными членами – СМИ

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Администрация президента США Джо Байдена планирует провести кардинальную перестройку Совета безопасности ООН для эффективного разрешения вооруженных конфликтов. Об этом пишет газета The Washington Post.

В Вашингтоне предлагают добавить в Совбез ООН еще около шести постоянных мест, при этом не предоставляя странам право вето.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд уже сейчас консультируется с дипломатами из 193 государств – членов организации по поводу увеличения состава участников Совбеза, сообщает WP.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди призывал к реформам в ООН. По мнению индийского политика, ООН и Совет безопасности организации должны отражать реалии современного мира, иначе они останутся местами для ведения пустых разговоров.

Глава МИД России Сергей Лавров также считает, что реформа Совбеза ООН назрела. По его словам, в организации постоянно недопредставлены развивающиеся государства.