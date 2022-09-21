Шольц призвал предоставить Германии место постоянного члена СБ ООН

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал предоставить Германии место постоянного члена Совбеза ООН, передает ТАСС.

"Я прошу поддержать нашу кандидатуру – кандидатуру страны, которая уважает принципы ООН, которая предлагает и стремится к сотрудничеству", – сказал он в ходе выступления на 77-й сессии Генассамблеи всемирной организации в Нью-Йорке.

Он отметил, что Берлин готов взять на себя такую ответственность – сначала как один из 10 меняющихся членов Совбеза в 2027 и 2028 годах, а в будущем как постоянный член СБ.

В настоящее время постоянными членами Совета Безопасности ООН являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и США.

Неделя высокого уровня проходит с 20 по 26 сентября в Нью-Йорке. На заседании ГА ООН выступит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, у него запланировано порядка 20 рабочих встреч.