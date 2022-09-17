Шольц рассказал, в каком тоне с ним разговаривает Путин

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Контакты с Владимиром Путиным регулярно проходят в дружеском тоне, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Deutschlandfunk.

"Тон всегда доброжелательный, даже если взгляды на украинский конфликт очень – очень разные", – отметил он.

Кроме того, Шольц заявил о том, что диалог с главой РФ важен даже тогда, когда страны не надеятся на какой-то исход.

При этом, как уточнил канцлер ФРГ, по результатам всех последних диалогов с российским лидером наблюдались "определенные подвижки", однако, по словам Шольца, они просто не оказались далеко идущими.

Ранее сообщалось, что Путин и Шольц провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Украины и тему продовольствия.

Глава ФРГ призвал как можно быстрее перейти на путь дипломатии, прекратить боевые действия и полностью вывести войска РФ с Украины.

Кроме того, Шольц затронул и ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. Он подчеркнул важность обеспечения ее безопасности.

