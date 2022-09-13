Путин и Шольц провели телефонные переговоры по Украине

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Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Украины и тему продовольствия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров Германии.
Уточняется, что в ходе контактов с российским лидером глава ФРГ призвал как можно быстрее перейти на путь дипломатии, прекратить боевые действия и полностью вывести войска РФ с Украины.
Кроме того, Шольц затронул и ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. Он подчеркнул важность обеспечения ее безопасности.
"В этом контексте он призвал избегать любых шагов по эскалации и немедленно выполнять меры, рекомендованные в докладе МАГАТЭ", – говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Путиным призвал российского лидера прекратить спецоперацию на Украине. Кроме того, главы двух государств обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Так, президент РФ обратил внимание, что Киев регулярно атакует объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов.
Отмечалось, что также Путин проинформировал Макрона о предпринимаемых Россией мерах по обеспечению защиты станции
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