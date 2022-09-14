Шольц отметил важность переговоров с Путиным

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Несмотря на то, что Владимир Путин не поменял своего мнения относительно украинского вопроса, говорить друг с другом важно. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он отметил, что в ходе беседы к российскому лидеру не пришло осознание, что начало спецоперации на Украине было ошибкой.

"Потому что я абсолютно уверен, что Россия должна вывести свои войска… об этом нужно говорить. И я так и сделал", – приводит слова Шольца РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Путин и Шольц провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Украины и тему продовольствия. Глава ФРГ призвал как можно быстрее перейти на путь дипломатии, прекратить боевые действия и полностью вывести войска РФ с Украины. Кроме того, Шольц затронул и ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. Он подчеркнул важность обеспечения ее безопасности.

