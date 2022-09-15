Захарова сообщила, что получила визу США для участия в ГА ООН

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова получила визу США для участия в Генассамблее ООН в нью-йоркской штаб-квартире всемирной организации.

"Да, мне визу дали", – ответила она на соответствующий вопрос в эфире "Соловьев Live".

Ранее Захарова рассказала, что визу также получил глава МИД РФ Сергей Лавров, который возглавляет российскую делегацию. По ее словам, также вместе с делегацией в нью-йоркскую штаб-квартиру ООН должны отправиться сопровождающие лица – эксперты, дипломаты, переводчики и технические специалисты.

При этом, по словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, США пока не выдали визы большей части российской делегации. По его словам, визы получили лишь те, кто летит с Лавровым. Небензя подчеркнул, что Москва ждет скорейшей выдачи виз для остальной части делегации.