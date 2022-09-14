Значительная часть делегации РФ еще не получила визы США для участия в ГА ООН – МИД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Значительная часть членов делегации РФ на Генассамблее ООН пока не получила американские визы для участия в мероприятии, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Сейчас министр иностранных дел возглавляет российскую делегацию, там есть члены российской делегации. Так вот из этого списка министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров визу вчера получил – она была проставлена в паспорте, а ряд остальных членов не получили", – сообщила она.
По словам Захаровой, также вместе с делегацией в нью-йоркскую штаб-квартиру ООН должны отправиться сопровождающие лица – эксперты, дипломаты, переводчики и технические специалисты.
"Среди этого списка часть людей получила, а часть не получила. Я сейчас в долях и процентах не хочу говорить, потому что у меня нет точной статистики. Значительная часть людей визы еще не получила", – пояснила Захарова.
Кроме того, добавила она, нерешенными остаются и многие логистические проблемы.
77-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций откроется 13 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 20 по 26 сентября.
Ранее глава МИД РФ попросил коллег не напоминать Соединенным Штатам о необходимости американских виз для российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
Лавров подчеркнул, что у США есть свои обязательства, так же как и у генсекретаря международной организации. Последний, пояснил министр, должен обеспечить участие всех делегаций в мероприятиях ООН.
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