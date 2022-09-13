Лавров и ряд сопровождающих получили визы для участия в ГА ООН – МИД РФ

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Министру иностранных дел России Сергею Лаврову и ряду сопровождающих лиц выдали визы для участия в работе ГА ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

"Сегодня визы Лаврову и ряду сопровождающих лиц дали", – говорится в сообщении.

В настоящее время ожидается выдача виз и остальным членам делегации. Также ведомство надеется на оперативное решение вопросов логистики.

77-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций откроется 13 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 20 по 26 сентября.

Ранее глава МИД РФ попросил коллег не напоминать Соединенным Штатам о необходимости американских виз для российской делегации для участия в Генассамблее ООН. Лавров подчеркнул, что у США есть свои обязательства, так же как и у генсекретаря международной организации. Последний, пояснил министр, должен обеспечить участие всех делегаций в мероприятиях ООН.