Захарова заявила, что США пока не дали ответ по визе Лаврова для участия в ГА ООН

Фото: kremlin.ru

США до сих пор не дали ответ по вопросу предоставления визы главе МИД РФ Сергею Лаврову для участия в Генассамблее ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если не дадут российским представителем визы или продолжат чинить разные препятствия приезду делегации России в ООН, распишутся в собственном страхе", – приводит слова Захаровой ТАСС.

Представитель МИД РФ добавила, что визы всегда нужны даже главам делегаций. При этом данная необходимость отпадает, если между странами установлен безвизовый режим.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что российской делегации должны выдать визы для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. По его словам, визы также должны быть выданы и другим делегациям, имеющим "дела" в ООН.

