Рябков заявил об отсутствии решения вопроса с визами российской делегации на ГА ООН

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Вопрос с выдачей виз делегации России для участия в сессии Генассамблеи ООН в настоящее время не решен, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

"К сожалению, до сих пор вопрос не решен. <...> Мы настоятельно требуем от американской стороны резко ускориться", – сообщил он ТАСС.

По словам замглавы ведомства, документы для получения виз членами делегации были поданы заблаговременно, причины для затяжек со стороны Соединенных Штатов отсутствуют.

"Мы подали все визовые заявки заблаговременно, с большим запасом, и, по нашему мнению, нет никаких причин, которые бы сейчас объясняли эти бесконечные затяжки", – сказал Рябков.

Отвечая на вопрос о новом после США в РФ, замминистра заявил, что Россия не комментирует процедуру и этапы рассмотрения новых руководителей дипмиссий.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН состоится с 20 по 26 сентября. Мероприятие предполагает очное участие всех делегаций. Группу российских дипломатов возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в письме генсеку организации Антониу Гутерришу сообщил, что ни один из 56 представителей основной команды российской делегации не получил визу Соединенных Штатов для участия в сессии Генассамблеи в сентябре.

Он подчеркнул, что необходимые заявки были поданы в американское посольство в Москве. Он призвал Гуттериша побудить США оперативно выдать запрошенные визы всем российским делегатам и сопровождающим.