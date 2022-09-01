Главе МВД РФ не выдали визу на конференцию ООН

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США не выдали министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву визу для участия во встрече глав полицейских служб в ООН, заявил постоянный представитель РФ Василий Небензя.

"Из-за действий американской стороны участие в саммите российской делегации из МВД во главе с министром Владимиром Колокольцевым было сорвано. Российской делегации попросту не выдали визы", – приводит ТАСС его слова.

Небензя назвал произошедшее вопиющим нарушением со стороны Соединенных Штатов своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов потребовал выдать визы главе МИД РФ Сергею Лаврову и всем членам российской делегации с целью визита на Генассамблею ООН.

Российский дипломат добавил, что диппредставительство и дальше будет отстаивать право беспрепятственного въезда представителей России, которые примут участие в Генассамблее ООН.

