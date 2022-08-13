США предупреждены о "точках невозврата" в отношениях с Россией – МИД РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Россия предупредила США о точках невозврата, после которых возможен разрыв дипотношений. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.
По его словам, при реализации инициативы объявить Россию "страной – спонсором терроризма" Вашингтон пересечет точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва.
Ранее парламент Латвии принял решение объявить Россию "государством, поддерживающим терроризм", а также призвал Евросоюз остановить выдачу виз россиянам и гражданам Белоруссии. Согласно опубликованному заявлению, Россия признана государством, поддерживающим терроризм, а ее действия в отношении населения Украины – терроризмом.
В свою очередь, в МИД РФ рассматривают заявление сейма Латвии о признании России страной – спонсором терроризма в качестве очередного проявления русофобии. По мнению ведомства, такое решение противоречит действующему международному праву, оно нарушает принцип суверенного равенства государств.
Политолог прокомментировал, какие последствия для РФ могут быть после решения Латвии
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