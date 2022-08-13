США предупреждены о "точках невозврата" в отношениях с Россией – МИД РФ

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Россия предупредила США о точках невозврата, после которых возможен разрыв дипотношений. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

По его словам, при реализации инициативы объявить Россию "страной – спонсором терроризма" Вашингтон пересечет точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва.

Ранее парламент Латвии принял решение объявить Россию "государством, поддерживающим терроризм", а также призвал Евросоюз остановить выдачу виз россиянам и гражданам Белоруссии. Согласно опубликованному заявлению, Россия признана государством, поддерживающим терроризм, а ее действия в отношении населения Украины – терроризмом.

В свою очередь, в МИД РФ рассматривают заявление сейма Латвии о признании России страной – спонсором терроризма в качестве очередного проявления русофобии. По мнению ведомства, такое решение противоречит действующему международному праву, оно нарушает принцип суверенного равенства государств.