В Госдепе заявили, что США не ограничивают выдачу виз россиянам

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Ограничений на выдачу виз в США для россиян нет, они могут подать заявление на получение визы в американских представительствах по всему миру. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт.
Она пояснила, что американское посольство в Москве в настоящее время не принимает заявки на иммиграционные или неиммиграционные визы. По ее словам, невозвращение властями США визовых сборов при срывах собеседований в консульских учреждениях за рубежом не является политикой в отношении россиян. Речь идет о принятых в Вашингтоне нормах, которые касаются всех иностранцев.
Ей сказали, что семьи теряют в описанных случаях достаточно крупные суммы.
"Конечно, я понимаю, о чем вы говорите. Должна указать, что мы продлили срок действия этой оплаты на 2023 год, чтобы каждый, кто не смог получить вызов на собеседование, особенно в месяцы пандемии, был бы в состоянии использовать эту оплату", – приводит слова Стаффт ТАСС.
Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что в Евросоюзе обсуждают содержание седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз.
На вопрос, как лично канцлер ФРГ Олаф Шольц относится к предложению некоторых стран ЕС о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам РФ, Хебештрайт ответил, что по этому поводу пока нет единой позиции.
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