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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение бывшего посла США в России Майкла Макфола о сборе с россиян за поездки в свободные страны, спросила, сколько платят американцы за восстановление разрушенных Соединенным Штатами стран.

Она также поинтересовалась, когда администрация президента США Джо Байдена планирует внести подобную законодательную инициативу для восстановления справедливости после устроенной мясорубки в Ираке и Белграде.

Макфол выразил мнение, что дополнительные сборы для россиян нужно будет направлять в специальный фонд восстановления Украины.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что в Евросоюзе обсуждают содержание седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз.

На вопрос, как лично канцлер ФРГ Олаф Шольц относится к предложению некоторых стран ЕС о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам РФ, Хебештрайт ответил, что по этому поводу пока нет единой позиции.

