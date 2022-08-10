Шведское министерство не исключило приостановки выдачи виз россиянам

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Министр по вопросам интеграции и миграции Андерс Игеман не исключил, что Евросоюз может прекратить выдавать визы россиянам, сообщает ТАСС.

"Сейчас нам нужно серьезно подумать, будем ли мы увеличивать спектр санкций и менять визовый режим ЕС. Мы можем обсудить это в соответствующих рабочих группах и потом, возможно, на встрече министров, тогда мы посмотрим, что у нас получится", – сказал Игеман.

Министр подчеркнул, что прекращение всех обменов с Москвой может иметь негативные последствия.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза должны прекратить выдавать россиянам въездные визы. Посещение Европы она назвала привилегией, подчеркнув, что это не право человека. Премьер добавила, что, хотя авиасообщение с Россией закрыто, страны Шенгенской зоны выдают визы россиянам, из-за чего бремя несут соседи РФ.

До этого министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна предложит европейским странам закрыть въезд для россиян. Он подчеркнул, что Таллин уже прекратил выдачу россиянам новых виз, однако они продолжают прибывать в Эстонию по визам, полученным в других государствах Шенгенской зоны. В связи с этим политик призывает к общеевропейским ограничениям.

