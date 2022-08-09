Захарова поставила двойку премьеру Эстонии за ее знания в области прав человека

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поставила двойку премьер-министру Эстонии Каи Каллас за ее профессиональную подготовку и знания в области прав человека. Об этом представитель российского министерства написала в своем телеграм-канале.
Захарова напомнила, что в международной практике есть ряд документов, которые закрепляют свободу человека на передвижение. В частности, она упомянула положения договоров ОБСЕ, Декларации прав человека и Европейской конвенции по правам человека. По ее словам, свобода стала реальностью, которую сотни миллионов людей в регионе воспринимают как данность.
Захарова отметила, что свобода передвижения – обязательное условие для пользования широким спектром гражданских, политических, экономических и других прав. Она добавила, что отступления от них не допускаются.
"Вы удивлены, что высокое должностное лицо страны – члена ЕС может нести чушь на грани национализма? Это нормально. Она же не сама стала премьер-министром, а унаследовала должность династически, по праву рождения получив все по блату: место в партии, должность в правительстве", – подчеркнула Захарова.
Ранее Каллас призвала страны Евросоюза прекратить выдавать россиянам въездные визы. Посещение Европы она назвала привилегией, подчеркнув, что это не право человека. Премьер добавила, что хотя авиасообщение с Россией закрыто, страны Шенгенской зоны выдают визы россиянам, из-за чего бремя несут соседи РФ.
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