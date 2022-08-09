Депутат усомнился в поддержке США и ЕС запрета на въезд в Европу для россиян

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Идея премьер-министра Эстонии Каи Каллас о прекращении выдачи гражданам РФ въездных виз вряд ли будет поддержана политиками Евросоюза и США, так как для них визы являются инструментом политических манипуляций, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Для политиков, представляющих ЕС и США, вопрос выдачи виз – это вопрос определенной политической манипуляции: возможность объявлять персональные санкции, поднимать у себя тех, кто считается лояльным западу и даже считается проводником западных интересов в российском обществе. Поэтому, я думаю, никаких единых стандартов здесь со стороны Европейского союза выработано не будет", – рассказал он "Газете.ру".

Новиков также назвал высказывания эстонского премьера о том, что посещение Европы является привилегией "рецидивом расистского мышления". По его словам, такие высказывание должны подвергнуться критики и осуждению со стороны мирового сообщества.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза должны прекратить выдавать россиянам въездные визы. Посещение Европы она назвала привилегией, подчеркнув, что это не право человека. Премьер добавила, что хотя авиасообщение с Россией закрыто, страны Шенгенской зоны выдают визы россиянам, из-за чего бремя несут соседи РФ.

До этого министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна предложит европейским странам закрыть въезд для россиян. Он подчеркнул, что Таллин уже прекратил выдачу россиянам новых виз, однако они продолжают прибывать в Эстонию по визам, полученным в других государствах Шенгенской зоны. В связи с этим политик призывает к общеевропейским ограничениям.

