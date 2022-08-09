В Еврокомиссии оценили возможность введения запрета на выдачу краткосрочных виз россиянам

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Визовый кодекс Евросоюза не допускает введения запрета на выдачу краткосрочных виз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Визовый кодекс, который регулирует предоставление краткосрочных виз, не предусматривает процедуры по запрету на визы. Есть всегда категории лиц, которым визы должны быть предоставлены", – сказала пресс-секретарь.

Она пояснила, что к таким категориям лиц относятся журналисты и родственники въезжающих в ЕС иностранных граждан.

9 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западным странам необходимо закрыть въезд для всех российских граждан на год в качестве ответной меры против проведения специальной военной операции. По его мнению, такие ограничения должны распространяться и на тех граждан, которые уехали из страны.

Украинский лидер считает, что данная ограничительная мера станет наиболее действенной и даст возможность восстановить статус-кво. Он подчеркнул, что ответственность за начало и проведение спецоперации лежит на всех россиянах.