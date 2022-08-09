Медведев назвал "нацистской хренью" слова Каллас о посещении ЕС россиянами

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова премьер-министра Эстонии о том, что посещение Евросоюза является привилегией. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".
Ранее эстонский политик Кая Каллас призвала страны Евросоюза прекратить выдавать туристические визы россиянам.
"Посещение Европы – это привилегия, а не право человека. <...> Пора прекращать туризм из России уже сейчас", – сказала она.
Медведев незамедлительно ответил на заявление премьер-министра Эстонии.
"Очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тетка. <...> Так и хочется ей напомнить другие слова: "То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка", – написал он в публикации.
9 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западным странам необходимо закрыть въезд для всех российских граждан на год в качестве ответной меры против проведения специальной военной операции. По его мнению, такие ограничения должны распространяться и на тех граждан, которые уехали из страны.
Украинский лидер считает, что данная ограничительная мера станет наиболее действенной и даст возможность восстановить статус-кво. Он подчеркнул, что ответственность за начало и проведение спецоперации лежит на всех россиянах.
В свою очередь, в Госдуме объяснили призыв Зеленского запретить россиянам въезд в Европу тем, что украинский лидер пребывает в состоянии безысходности.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обратил внимание на то, что в Киеве назревает кризис власти. Именно поэтому украинский лидер выступает с такими громкими призывами, надеясь хоть как-то повлиять на нестабильную ситуацию, резюмировал он.
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