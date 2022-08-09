В Госдуме объяснили призыв Зеленского запретить россиянам въезд в Европу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуме объяснили призыв президента Украины Владимира Зеленского запретить россиянам въезд в Европу тем, что украинский лидер пребывает в состоянии безысходности. Об этом пишет RT.

Свое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Это говорит о некой безысходности. Зеленский уже не знает, что делать, и сам не верит в результативность санкций. Он надеялся, что все изменится, но ничего не происходит", – сказал он.

Чепа также выразил уверенность в том, что запрет россиянам на въезд в Европу не станет причиной недовольства граждан внутри РФ. По словам парламентария, Зеленский рассчитывает на это, однако ситуация так развиваться не будет.

Кроме того, Чепа обратил внимание на то, что в Киеве назревает кризис власти. Именно поэтому украинский лидер выступает с такими громкими призывами, надеясь хоть как-то повлиять на нестабильную ситуацию, резюмировал он.

Ранее Зеленский заявил, что западным странам необходимо закрыть въезд для всех российских граждан на год в качестве ответной меры против проведения специальной военной операции. По его мнению, такие ограничения должны распространяться и на тех граждан, которые уехали из страны.

Украинский лидер считает, что данная ограничительная мера станет наиболее действенной и даст возможность восстановить статус-кво. Он подчеркнул, что ответственность за начало и проведение спецоперации лежит на всех россиянах.

Позднее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил высказывания Зеленского о необходимости призвать к ответственности всех россиян с идеями Адольфа Гитлера.