Медведев прокомментировал слова Зеленского об ответственности всего населения РФ

Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил высказывания президента Украины Владимира Зеленского о необходимости призвать к ответственности всех россиян с идеями Адольфа Гитлера.

"Главный украинский клоун предложил "призвать к ответственности все население России". Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?" – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что западным странам необходимо закрыть въезд для всех российских граждан на год в качестве ответной меры против проведения специальной военной операции.

По мнению украинского лидера, данная ограничительная мера станет наиболее действенной и даст возможность восстановить статус-кво.

Он подчеркнул, что ответственность за начало и проведение спецоперации лежит на всех россиянах.

