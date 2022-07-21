Медведев не исключил исчезновения Украины с карты мира в будущем

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Украина рискует утратить свой суверенитет и исчезнуть с карты мира в связи с текущей ситуацией, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Россия не виновата в том, что в результате всего происходящего Украина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира", – написал он в своем телеграм-канале.

Медведев подчеркнул, что Россия не несет ответственности за то, что Украина потеряла государственную независимость после переворота в 2014 году, перейдя под управление коллективного Запада.

Ранее политик заявил, что украинских преступников будут судить за совершенные против населения России и Украины преступления, вина за это лежит не на РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

