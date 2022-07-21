Медведев назвал руководство ЕС городскими сумасшедшими

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на то, что Евросоюз заставляет граждан Украины жертвовать собой ради вступления в ЕС. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"В том, что городские сумасшедшие, назвавшие себя руководством ЕС, окончательно утратили связь с реальностью и заставляют несчастных украинцев жертвовать своими жизнями для вступления в Евросоюз", – написал Медведев.
Ранее Владимир Путин заявил, что прозападная политика Украины обусловлена не цивилизационным выбором, а попыткой киевских властей защитить свои активы на Западе.
Президент России напомнил, что с прошлым руководством Украины, несмотря на прозападный курс, Россия работала нормально. Сегодняшние же киевские власти, считает глава государства, избрали антироссийскую политику, чтобы только защитить свои деньги, в итоге Запад прощает Киеву любые выходки.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Лавров заявил, что украинский кризис напоминает большую игру в борьбе Запада против РФ
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