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Украинских преступников будут судить за совершенные против населения России и Украины преступления, вина за это лежит не на РФ, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Россия не виновата в том, что украинских преступников обязательно будут судить за злодеяния, совершенные против народа Украины и России", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам политика, России нельзя вменять вину за то, что Украина потеряла государственную независимость после переворота в 2014 году, перейдя под управление коллективного Запада.

Утрата Украиной своего суверенитета и исчезновение ее с карты мира также не может быть виной России, подчеркнул Медведев.

Накануне Дмитрий Медведев перечислил 11 "грехов", в которых обвиняют Россию западные страны.

Так, первым в списке стало подорожание бензина на всех бензоколонках США и их союзников, затем следует рост цен на все продукты питания во всех магазинах на всех континентах и сильная жара на европейских курортах.

Кроме того, РФ оказалась виноватой в провоцировании введения антироссийских санкций, которые в итоге негативно повлияли на компании Европы. Россия также несет ответственность за то, что президент США Джо Байден время от времени путает слова, не может найти выход из комнаты и читает технические примечания по тексту суфлера.

