Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Зампредседателя Совбеза РФ перечислил в своем телеграм-канале 11 "грехов", в которых обвиняют Россию западные страны.
"Список открытый. Пополняется", – отметил он.
Так, первым в списке стало подорожание бензина на всех бензоколонках США и их союзников, затем следует рост цен на все продукты питания во всех магазинах на всех континентах и сильная жара на европейских курортах.
Кроме того, РФ оказалась виноватой в провоцировании введения антироссийских санкций, которые в итоге негативно повлияли на компании Европы. Россия также несет ответственность за то, что президент США Джо Байден время от времени путает слова, не может найти выход из комнаты и читает технические примечания по тексту суфлера.
Среди других российских "грехов" названы:
Ранее Медведев заявил, что недружественные страны растерзают Россию, если она не будет проводить независимую внешнюю политику.
Он напомнил, что за свою историю Россия ни разу не была ничьим сателлитом, всегда следовала собственному курсу. Это не нравится другим странам, подчеркнул он. По его словам, РФ должна продолжать предпринимать такие шаги, чтобы никто не посмел действовать против нее агрессивно.
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