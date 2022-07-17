Россию растерзают, если она не будет проводить независимую политику – Медведев

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Недружественные страны растерзают Россию, если она не будет проводить независимую внешнюю политику. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде.

"Наша страна <...> может быть сильной только в том случае, если она будет проводить полностью независимую внешнюю политику, <...> если она будет защищена самыми современными видами вооружений. <...> В противном случае – такое бывало неоднократно в истории человечества – нас просто растерзают", – цитирует его ТАСС.

Политик напомнил, что за свою историю Россия ни разу не была ничьим сателлитом, всегда следовала собственному курсу. Это не нравится другим странам, подчеркнул он. По его словам, РФ должна продолжать предпринимать такие шаги, чтобы никто не посмел действовать против нее агрессивно.

Ранее Владимир Путин заявил, что Запад пытается навязать миру модель тоталитарного либерализма, включая культуру отмены и повсеместные запреты. По его словам, большинство стран мира не хочет такой жизни и стремится не к формальному, а реальному суверенитету.

