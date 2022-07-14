"Хрякам со скотного двора" становится все сложнее диктовать свои правила миру – Медведев

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США руководствуются в своей политике оруэлловским "Скотным двором", однако им становится все сложнее диктовать миру свои правила. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Книга Джорджа Оруэлла "Скотный двор" – произведение на все времена. Вот и сейчас многие американские деятели принимают его буквально как руководство к действию. <...> Однако чем дальше, тем сложнее жирным "хрякам со скотного двора" диктовать остальной планете свои правила", – написал политик в своем телеграм-канале.
По словам Медведева, американскому руководству близок по духу провозглашенный одним из героев книги хряком Наполеоном лозунг о том, что все равны, но некоторые равнее остальных. В этом, считает он, заключается суть демократии Соединенных Штатов, которые пытаются поставить себя выше остальных стран.
"Упиваясь своей мнимой исключительностью, США готовы беспрестанно указывать всему миру, что хорошо и что плохо. Какая демократия "полезна", а какая не годится, потому что не по заокеанским лекалам скроена и не по англосаксонским размерам сшита", – добавил зампред Совбеза.
США, отмечает Медведев, считают себя безгрешными и позволяют себе все что угодно не только в международных отношениях, но и внутри страны. Речь о коррупции, социальной несправедливости, ксенофобии, нечестных судах и прочем. Все это обусловлено тем, что Вашингтон считает остальной мир массовкой, управляемой теневыми группами, более влиятельными, чем все американские партнеры вместе взятые, поясняет Медведев.
Сила, которую Штаты применяют в других странах, параллельно покупая себе прощение без конца печатаемыми долларами, а также национальная гордыня являются опасным сочетанием, способным привести к новому облегченному нацизму XXI века. Однако неоправданные амбиции Вашингтона говорят о том, что жить этой "империи" осталось недолго, подытожил представитель Совбеза.
Ранее Медведев заявил, что создать трибуналы и суды якобы для расследования действий России хотят те, кто верит в собственную безнаказанность и неподсудность. По его словам, попытки провести суд над ядерной державой создают угрозу для существования всего человечества. Сделать это у врагов РФ не получится, они это понимают, поэтому заходятся "отвратительным лаем", добавил он.
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