Медведев прокомментировал слова премьера Японии о потолке цены на российскую нефть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Япония не получит российские нефть и газ, а также не будет участвовать в проекте "Сахалин-2", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления премьер-министра Японии Фумио Кисиды об установлении предельной цены на нефть РФ.

"А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ "Сахалин-2", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Медведева, такое решение вызовет повышение цен на нефть выше прогнозируемой цены в 300–400 долларов, при этом на рынке ее станет значительно меньше.

3 июля премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в Токио, заявил, что страны Группы семи (G7) намерены установить максимальную закупочную цену на нефть РФ на уровне вдвое ниже текущего. Японский премьер назвал данный шаг демонстрацией того, что за насилие нужно платить высокую цену.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на информированный источник сообщило, что президент США Джо Байден и другие лидеры государств G7 планируют ввести запрет на ввоз нового российского золота. По его данным, во вторник, 28 июня, Минфин США планирует принять постановление о запрете на импорт в страну золота из РФ. Данное ограничение дополнит уже действующие антироссийские санкции.

