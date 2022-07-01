Премьер-министр Японии прокомментировал указ РФ о "Сахалине-2"

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Указ Владимира Путина о проекте "Сахалин-2" не означает мгновенной остановки поставок СПГ. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, Токио проследит, какие требования появятся в контракте. Он также указал на необходимость продумать дальнейшие действия.

Вместе с тем Кисида подчеркнул, что СПГ не входил в санкционный пакет. Премьер также сообщил, что ничего нельзя сказать, пока неизвестны официальные требования указа.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператор проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy будет сменен на новое, российское юрлицо, а его имущество будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору. При этом в документе пояснялось, что смена оператора "Сахалина-2" происходит из-за нарушения некоторыми иностранными лицами обязательств, связанных с исполнением СРП.

