Токио изучает влияние указа Путина о "Сахалине-2"

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Заместитель генерального секретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара заявил, что в Токио изучает влияние указа Владимира Путина о проекте "Сахалин-2", сообщает РИА Новости.

"Рассуждая с общих позиций, нельзя допустить ущемления прав нашей страны в области полезных ископаемых. В настоящее время мы изучаем вопрос того, что будет происходить с долей японских предприятий в проекте "Сахалин-2", а также вопрос влияния на импорт в Японию СПГ", – заявил Кихара.

Заместитель генсекретаря подчеркнул, что пока не может говорить о дальнейших шагах Японии.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому оператор проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy будет сменен на новое, российское юрлицо, а его имущество будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору.

Согласно указу, ООО создается в порядке, установленном правительством РФ. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с соглашением. Отмечается, что правительство РФ не является учредителем (участником) общества.

До этого Baker Hughes, которая занимается бурением, оценкой запасов и организацией месторождений, заявила о приостановке обслуживания СПГ-проектов в России. Отмечалось, что организация отзывает экспертов с проектов "Сахалин-2" "Газпрома" и "Ямал СПГ" "Новатэка", а также проектных специалистов со строящегося "Арктик СПГ-2" "Новатэка".