Токио изучает влияние указа Путина о "Сахалине-2"

Фото: ТАСС/Петр Цырендоржиев
Заместитель генерального секретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара заявил, что в Токио изучает влияние указа Владимира Путина о проекте "Сахалин-2", сообщает РИА Новости.
"Рассуждая с общих позиций, нельзя допустить ущемления прав нашей страны в области полезных ископаемых. В настоящее время мы изучаем вопрос того, что будет происходить с долей японских предприятий в проекте "Сахалин-2", а также вопрос влияния на импорт в Японию СПГ", – заявил Кихара.
Заместитель генсекретаря подчеркнул, что пока не может говорить о дальнейших шагах Японии.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому оператор проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy будет сменен на новое, российское юрлицо, а его имущество будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору.
Согласно указу, ООО создается в порядке, установленном правительством РФ. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с соглашением. Отмечается, что правительство РФ не является учредителем (участником) общества.
До этого Baker Hughes, которая занимается бурением, оценкой запасов и организацией месторождений, заявила о приостановке обслуживания СПГ-проектов в России. Отмечалось, что организация отзывает экспертов с проектов "Сахалин-2" "Газпрома" и "Ямал СПГ" "Новатэка", а также проектных специалистов со строящегося "Арктик СПГ-2" "Новатэка".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: